Потерявший сознание на горе Казбек альпинист скончался

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Альпинист из Рязани, потерявший сознание на горе Казбек в Северной Осетии, умер, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по республике Северная Осетия.

"К сожалению, альпинист скончался. Группа спасателей продолжает восхождение. Всего в группе альпинистов семь человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели северокавказского поисково-спасательного отряда выдвинулись на гору Казбек для оказания помощи альпинистской группе из Рязани, у одного из членов которой, по предварительным данным, произошел отек легкого.

Из-за погодных условий авиацию привлечь спасательной операции не представляется возможным.