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Американские самолеты провели многочасовую разведку у рубежей России

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи морских границ России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, который способен вести разведку на большую глубину территории противника, в течение более пяти часов вел разведку у российских границ, курсируя вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

Одновременно у российского побережья на Черном море в течение не менее трех часов летал американский морской разведчик P-8A Poseidon с бортовым номером 168858, также вылетевший с авиабазы в Сицилии. Большую часть времени он провел вблизи Севастополя в воздушном пространстве над международными водами Черного моря. Американский разведчик также осуществил полеты у юго-западного и южного побережья Крыма и Краснодарского края в районе Новороссийска и Туапсе.

Перед полетом у черноморского побережья России стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в воскресенье в течение восьми часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР в Донбассе, совершая полет к северу от нее в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом американский беспилотник несколько раз подлетал на расстояние 35-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Согласно открытым источникам, имеющаяся на борту RQ-4B аппаратура позволяла ему вести разведку на всей территории самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также прилегающих к Украине приграничных районов России и передавать собранную информацию на пункт управления через спутник в реальном режиме времени.

В минувшую пятницу американский беспилотник RQ-4B Global Hawk также совершил многочасовой полет вблизи западных границ России. Он был зафиксирован вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

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Теги: США, Россия
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