Жена и дочь российского летчика Ярошенко летом приедут в США

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Жена и дочь российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, навестят его в тюрьме летом этого года, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на супругу заключенного Викторию.

"Мы уже прошли собеседование в американском посольстве в Москве и должны вскоре получить разрешение на въезд в страну. В Америку мы планируем поехать этим летом - на месяц, а может, и больше. Все зависит от средств, которыми мы будем располагать. Их недостаток, собственно, и был главной причиной, по которой мы не могли поехать раньше", - цитирует издание слова Викторию Ярошенко.

Она также сообщила газете, что в минувшую пятницу ее мужа перевели в федеральное исправительное учреждение "Данбери" в штате Коннектикут. При этом В.Ярошенко добавила, что не видела супруга более семи лет, и надеется, что приезд родных даст ему силы для преодоления сложной жизненной ситуации. Особенно после того, как руководство тюрьмы "Форт-Дикс" (Нью-Джерси), где он находился долгое время, решило перевести россиянина в тюрьму, расположенную в другом штате, отмечается в статье.

"Мы очень ждем встречи. В Америке мы будем жить в Нью-Йорке. В пятницу в 12:00 Константина перевели в федеральное исправительное учреждение "Данбери" в Коннектикуте. Но мы рады, что сможем быть рядом с Константином в момент, когда ему будет нужно адаптироваться к другой среде, привыкнуть к новым людям и правилам", - подчеркнула Ярошенко.

Издание напоминает, что 30 апреля российского летчика поместили в изолятор тюрьмы "Форт-Дикс" якобы из-за стычки с другим арестантом. Почти через два месяца, 22 мая, россиянин узнал от начальника карцера о намерениях руководства перевести его в другое пенитенциарное учреждение "ради его безопасности", пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.