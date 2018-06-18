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Председатель Мосгорсуда спрогнозировала последствия введения судов присяжных в районах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы могут начать утяжелять квалификацию действий обвиняемых, чтобы избежать оправдательных приговоров после введения судов присяжных в районных судах, считает председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

"Мне, как и многим моим коллегам, представляется, что вала таких дел (предусматривающих возможность рассмотрения судом присяжных - ИФ) сразу не будет. Следственные органы из опасений оправдательных вердиктов будут утяжелять квалификацию действий обвиняемых с тем, чтобы дела с учетом квалификации преступлений попадали бы в городские и областные суды, а не в районные", - заявила Егорова в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

Она отметила, что раньше "была обратная тенденция - дела за счет более легкой квалификации, скажем так, "уводили" в район, потому что доказать одному судье виновность проще, чем двенадцати присяжным".

О.Егорова подчеркнула, что столичные суды готовы "работать с присяжными прямо сейчас", а первое такое дело - об убийстве - уже поступило для рассмотрения по существу в Черемушкинский суд.

"Если дел будет много, можно проводить выездные заседания в Мосгорсуде, где достаточно соответствующих помещений", - отметила она.

Функционирование института присяжных заседателей в гарнизонных и районных судах началось в России с 1 июня 2018 года. Ранее народные судьи могли рассматривать дела только в верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения.

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Теги: Мосгорсуд, Москва, Ольга Егорова
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