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Сахалинцам компенсируют 50% затрат на строительство деревянных домов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сахалинские власти собираются внести изменения в областную жилищную программу, предусмотрев в ней компенсацию до 50% расходов на строительство индивидуальных деревянных домов, сообщило областное правительство.

"Соответствующие изменения планируется внести в областную жилищную программу. Это станет дополнительным стимулом для развития экологически чистого и сравнительно недорогого деревянного домостроения на Сахалине и Курилах", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что большое количество многодетных семей, проживающих в Южно-Сахалинске, изъявило желание построить собственное жилье. Более 830 семьям уже выдан бесплатный земельный участок. При поддержке властей началась подготовка площадок к последующему строительству.

Многие семьи выбрали для себя вариант деревянного дома и попросили поддержку областной власти. В этой связи руководство региона приняло решение при строительстве деревянных домов компенсировать населению от 30% (для районов Сахалина) до 50% (для Курильских островов) всех затрат. При этом стоимость 1 кв. м не должна превышать среднерыночную в регионе.

Предельный размер общей площади жилья, с учетом которой будут определяться компенсации: для одиноко проживающего - 33 кв. м, для семьи из двух человек - 42 кв. м, из трех и более человек - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

По ее данным, многодетные семьи при этом могут воспользоваться и рядом других мер поддержки. В частности, это региональная выплата до 2 млн рублей на улучшение жилищных условий, а также средства регионального и федерального материнского капитала - 657 тыс. рублей.

Пресс-служба приводит пример возможного размера господдержки. Многодетная семья из пяти человек берет через Сахалинское ипотечное агентство беспроцентный заем в размере 6 млн рублей сроком на 20 лет на строительство дома. Через органы соцзащиты семье сразу компенсируются 2 млн рублей. Еще 657 тыс. рублей - это региональный и федеральный материнский капитал. Остается выплатить 3 млн 343 тыс. рублей. После того, как дом будет введен в эксплуатацию, подаются документы в региональное министерство строительства, которое компенсирует еще около 1,7 млн рублей. Таким образом, семья получает в совокупности от государства почти 4,4 миллиона рублей и в течение 20 лет может без процентов гасить остаток - 1,6 млн рублей, выплачивая ежемесячно по 14 тысяч рублей, констатирует пресс-служба.

Она напоминает, что многодетным семьям Сахалинское ипотечное агентство выдает ипотечные займы с нулевой процентной ставкой.

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Теги: Сахалин
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