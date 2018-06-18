Работников шахты "Ерунаковская" в Кузбассе эвакуировали из-за ЧП

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Горноспасатели эвакуировали 114 сотрудников шахты "Ерунаковская-8" группы Evraz в Кемеровской области из-за аварийной ситуации в одном из забоев, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник в понедельник.

"Из шахты эвакуированы 114 человек, пострадавших нет, на месте работает бригада горноспасателей", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что причиной эвакуации стало возгорание на одном из участков.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Кемеровской области, причины задымления выясняются.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что работники угольного предприятия покинули шахты из-за возгорания кабеля вблизи вентиляционного штрека, которое было оперативно ликвидировано. В настоящее время проводится проветривание шахты.

В сентябре 2017 году Evraz оснастил шахту "Ерунаковская-8" инновационным оборудованием для дегазации, вложив 115 млн рублей.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы "Evraz": "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская", а также находящиеся на консервации "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".