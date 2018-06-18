Трансляции с ЧМ-2018 оказались интересны почти двум третям россиян

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Больше половины россиян после просмотра трансляции мачта открытия Чемпионата мира по футболу, в котором России обыграла сборную Саудовской Аравии, намерена смотреть матчи ЧМ-2018, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Как выяснили социологи, следить за чемпионатом собираются 64% опрошенных.

При этом регулярно смотреть телетрансляции матчей настроены 29% респондентов. 35% участников опроса сообщили, что их интересуют только матчи с участием российской сборной.

Как отмечают социологи, трансляцию матча между командами России и Саудовской Аравии посмотрели 55% россиян. Если до трансляции матча открытия чемпионат собирались смотреть 52% респондентов, то после победы российской команды интерес вырос до 64%. При этом 58% опрошенных с самого начала были уверены, что победит сборная России.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 16 июня среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.