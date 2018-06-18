Администрация Кузбасса опубликовала уточненную декларацию о доходах Цивилева

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Администрация Кемеровской области опубликовала уточненную декларацию врио губернатора региона Сергея Цивилева, ранее ошибочно сообщив о нулевом доходе чиновника.

Согласно документу, с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года Цивилев заработал 846 тыс. 4 рубля. В его пользовании имеется гостиничный номер и квартира площадью 17,6 кв.м и 98,9 кв.м соответственно. Из транспорта у него имеется только мотоцикл Spyder BRP Can-Am.

По уточненным данным, доход супруги чиновника Анны Цивилевой составил 12 млн 252 тыс. 522 рубля. У нее в собственности три квартиры общей площадью около 270 кв.м, два земельных участка: 37 кв.м и 1 тыс. 796 кв.м, а также три машиноместа.

Кроме того, она владеет тремя автомобилями: Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоходом Yamaha VT 700.

Как сообщалось, в апреле администрация области опубликовала декларацию Цивилева за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018, согласно которой врио губернатора не имел недвижимости, транспорта и не получал никаких доходов. Вскоре власти сообщили, что декларация была опубликована ошибочно, пообещав "в скором времени" опубликовать новую.

С начала марта Цивилев начал работать в Кузбассе в должности заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. До этого он был генеральным директором и владел 70% группы "Колмар", которые после прихода в политику подарил супруге.

Врио губернатора Цивилев был назначен с 1 апреля, когда Аман Тулеев ушел в отставку вскоре после пожара в ТЦ "Зимняя вишня".