Путин не придет на ближайшие матчи ЧМ из-за плотного графика

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - График президента РФ Владимира Путина не позволяет ему в ближайшие дни посещать матчи чемпионата мира по футболу, сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

"Матч завтра посмотреть не сможет. У Путина достаточно напряженные среда и четверг по графику, не знаю, сможет ли он сходить на матч, пока в планах у него нет, просто график не позволяет", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли президент РФ встречаться с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером, который посетит Москву, Песков сказал: "Об отдельной встрече мне не известно".