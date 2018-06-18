Подозреваемый в злоупотреблении глава Мичуринска ушел в отставку

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Городской совет Мичуринска (Тамбовская область) в понедельник на пленарном заседании принял отставку главы города Александра Кузнецова, сообщили "Интерфаксу" в администрации наукограда.

Временно исполняющим обязанности главы города назначен председатель городского совета Илья Платицын. Он будет исполнять обязанности до того момента, пока не будет утверждена кандидатура нового главы. По уставу Мичуринска на это отведено шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Кузнецов подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями при заключении муниципального контракта на покупку старой котельной за 30 млн рублей. В отношении экс-главы наукограда возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.285 УК РФ.