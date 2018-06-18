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Калининградские рестораны оказались не готовы к наплыву болельщиков ЧМ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Калининградской области намерены внести коррективы в работу кафе и ресторанов, которые оказались не готовы к массовому наплыву болельщиков после первого матча чемпионата мира 16 июня.

Как сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак на пресс-конференции в понедельник, во многих заведениях гостям не хватило еды и напитков, а большинство из них вовсе не стали работать в ночь после матча между Хорватией и Нигерией.

"Мы предупреждали рестораторов о том, что будут пиковые нагрузки. Все должны были быть готовы, но оказались не готовы", - отметил министр, заявив, что ставит оценку "четыре с минусом" городскому общепиту.

Кроме того, принято решение отказаться от ночной работы музеев Калининграда.

"В музеи в ночное время в день матча пришли единицы посетителей. Особой популярностью эта история не пользовалась", - сказал министр.

Как сообщалось, в Калининграде в рамках ЧМ-2018 16 июня Нигерия сыграла с Хорватией. На городском стадионе, вмещающем 35 тыс. зрителей, пройдут еще три встречи: 22 июня Сербия поборется со Швейцарией, 25-го - Испания с Марокко и 28-го - Англия с Бельгией.

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Теги: Калининград, ЧМ-2018
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