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Лавров обсудил с Помпео обстановку в Сирии и на Корейском полуострове

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону Сирию, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих на ближайшее время контактов. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"С.Лавров и М.Помпео также обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов между Россией и США на ближайшее время", - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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Теги: РФ, США, Сергей Лавров, Майк Помпео
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