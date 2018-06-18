Что произошло за день, понедельник, 18 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Апеллировать к Владимиру Путину в связи с повышением пенсионного возраста преждевременно, заявил его пресс-секретарь, отвечая на вопрос о сборе подписей под петицией против пенсионной реформы. По словам Дмитрия Пескова, президент не участвует в обсуждении этого вопроса.

- Федеральная таможенная служба (ФТС) обратилась в Минфин РФ с предложением ввести пошлины на покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как нового рода войск.

- Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский, осужденный в 2016 году на четыре года заключения по делу о хищении 70 млрд рублей, скончался после того, как почувствовал себя плохо в колонии.

- На ЧМ-2018 продолжаются матчи первого тура группового этапа. Сборная Швеции в Нижнем Новгороде обыграла команду Южной Кореи, а бельгийцы в Сочи нанесли поражение Панаме.

- Юристы Telegram обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением российских судов о блокировке мессенджера.

- Гендиректор концерна Audi Руперт Штадлер задержан по делу о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей.

- Власти Украины планируют создать в Европейском союзе группу, в задачу которой будет входить остановка строительства газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".

- Совет ЕС продлил антироссийские санкции "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя" до 23 июня 2019 года.