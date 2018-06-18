В Думе подтвердили получение от Генпрокуратуры запроса по "эсеру" Белоусову

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Госдуме подтвердили получение от Генпрокуратуры представления с просьбой лишить депутатской неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова.

"Действительно, документы на этого депутата поступили. Еще на прошлой неделе. Они направлены для изучения в два комитета - по контролю и регламенту, а также по безопасности и противодействию коррупции. Кроме того, с ними ознакомлена фракция "Справедливая Россия", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в Госдуме.

Ранее адвокат обвиняемого в коррупции экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов подтвердил направление Генпрокуратурой в Госдуму представления о снятии неприкосновенности с депутата Вадима Белоусова.

"Да, такой запрос был, но, по моей информации, комитет по регламенту снял его с рассмотрения на этой сессии, хотя соответствующего постановления я не видел", - сказал защитник.

Адвокат предположил, что это связано с тем, что депутаты просто не успеют рассмотреть запрос до выхода на каникулы и, скорее всего, вернутся к нему осенью.

По его словам, СК еще в марте попросил Генпрокуратуру обратиться в Госдуму с запросом о снятии с Белоусова депутатской неприкосновенности.

Трунов также уточнил, что Белоусов действительно фигурирует в деле его подзащитного. Речь идет об якобы участии депутата в коррупционной схеме, связанной с дорожным строительством. "Сейчас, конечно, ему ничего не предъявлено - никаких обвинений или подозрений, потому что у него депутатская неприкосновенность", - резюмировал Трунов.

Сам Белоусов заявил ранее "Интерфаксу", что ничего не знает о представлении Генпрокуратуры. "Я ничего не знаю об этом, первый раз об этом слышу", - сказал депутат, отметив, что к нему по этому вопросу никто не обращался, и никаких личных бесед с кем-либо по этому вопросу также не было.

Находящийся за границей бывший губернатор Челябинской области Юревич 5 мая 2017 года был объявлен в международный розыск. 12 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал следствию в заочном аресте экс-губернатора, однако 24 мая Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию следствия на это решение.

Дело Юревича

По версии следствия, Юревич в период с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в сумме не менее 3,4 млрд рублей.

Своей вины он не признает.

Белоусов при избрании в Госдуму шел на выборы в региональном списке под вторым номером (региональная группа № 14 -Кировская область и Удмуртия). В Госдуме является членом комитета по аграрным вопросам.

Согласно декларации, его доход за прошлый год составил более 6,3 млн руб. Доход супруги за этот же период - более 266,7 руб. В собственности депутата легковые автомобили: ВАЗ 21093, ГАЗ 13, Мерседес Гелендваген. У супруги - БМВ Х6, БМВ 325 I, БМВ 750 LI. У нее также несколько земельных участков, домов, есть квартира в Испании.