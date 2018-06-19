Озеро появилось в кратере камчатского вулкана Мутновский

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В активной воронке вулкана Мутновский, на юге Камчатского полуострова, образовалось озеро, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

"Появление озера в активной воронке вулкана Мутновский наблюдается впервые за всю историю его изучения", - говорится в сообщении.

"В дальнейшем эту информацию подтвердили туристы, посетившие вулкан. Француз Лоран Тавинье, который много лет живет в Петропавловске-Камчатском, сообщил нам, что 24 марта озеро в кратере уже было. Лоран предоставил фотографии за 24 марта и 9 мая этого года, на которых видно, как меняется озеро", - сообщила агентству "Интерфакс" руководитель KVERT, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник ИВиС ДВО РАН Ольга Гирина.

"Это яркое вулканологическое событие важно и для науки, и для Камчатки, и для планеты. Оно будоражит воображение, призывает искать аналогии в разных уголках мира, зовет изучать вулканы", - отметила она.

По ее словам, существуют разные гипотезы появления озера в кратере Мутновского. Например, возможно, что озеро появилось в связи со снижением общей активности вулкана, который не успевает испарять влагу, накапливающуюся в кратере. Возможна также взаимосвязь между вулканами Горелый и Мутновский: в результате мощной активизации Горелого в течение 2010-2014 годов озеро в его кратере испарилось, а теперь озеро появилось на Мутновском.

Ученые ИВиС планируют посетить вулкан, описать озеро, отобрать пробы его воды для исследования, чтобы выяснить возможные причины его появления.

Вода в озере, скорее всего, горячая или теплая, считает О.Гирина. "На фотографиях видно, что вода в озере не кипит, то есть не 100 градусов, но, во всяком случае, она теплая", - пояснила собеседница агентства.

Вулкан Мутновский (высота 2323 м над уровнем моря) расположен в 70 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского и представляет собой сложную постройку, образованную четырьмя слившимися конусами стратовулканов. Активная воронка, размером 440 м на 100 м, врезана в западную кромку главного кратера вулкана.