Нарушения выявлены в больнице Биробиджана, где от пневмонии умерли 8 пациентов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Троим подопечным Биробиджанского психоневрологического интерната, которые лечились от пневмонии в областной больнице и впоследствии скончались, медицинская помощь оказывалась с нарушениями, сообщает прокуратура Еврейской автономной области во вторник.

"Некоторые пациенты, которые умерли от пневмонии, во время тяжелого течения заболевания не переводились из терапевтического отделения в отделение анестезиологии и реанимации", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным прокуратуры, больным не назначались и не проводились ряд обязательных лабораторных и диагностических исследований

В отношении больницы возбуждено дело об осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ). Постановлением Биробиджанского районного суда медицинское учреждение было оштрафовано.

Ранее сообщалось, что восемь подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната в марте - апреле 2018 года умерли в областной больнице от пневмонии. Следственным управлением СК РФ по ЕАО возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Расследование продолжается.