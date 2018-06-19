Житель Кузбасса заказал почти 1 кг наркотиков из Перу для шаманского обряда

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Крупную партию наркотиков стоимостью около 6 млн рублей нашли в посылке, направлявшейся из Перу в адрес жителя Новокузнецка, сообщает Сибирское таможенное управление во вторник.

По данным ведомства, в посылке таможенники нашли 825 грамм наркотических веществ в виде вязкого вещества в многослойной упаковке. Исследование показало, что это наркотическое средство диметилтриптамин и алколоид хармин, который содержится в некоторых растениях и используется для изготовления галлюциногенов, усиливая действие наркотика. По приблизительным подсчетам в посылке находилось около четырех тысяч доз.

После задержания 38-летний житель Новокузнецка пояснил, что хотел использовать содержимое посылки для проведения обряда. "Он рассказал, что однажды узнал про обряд, проводимый перуанскими шаманами с использованием специального напитка, и даже принял в нем участие, съездив в Перу. Подозреваемый пояснил, что решил еще раз провести этот обряд, для чего и заказал данное вещество", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело о контрабанде наркотических средств, совершенной группой лиц, в особо крупном размере (п. "б" ч.4 ст.229.1 УК РФ). Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.