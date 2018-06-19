Полицейские подвезли попавших в ДТП китаянок на матч в Волгограде

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Две гражданки Китая, которые на арендованном автомобиле ехали из Москвы в Волгоград на матч ЧМ-2018 с участием сборных Англии и Туниса, попали в ДТП в Новоаннинском районе Волгоградской области.

Китаянки рассказали корреспонденту агентства "Интерфакс", что в результате аварии в понедельник их автомобиль получил незначительные повреждения, а сами они не пострадали.

Опасаясь опоздать на матч, в Городищенском районе на посту ДПС женщины обратились за помощью к сотрудникам полиции. Болельщиц сопроводили до Волгограда, где их автомобиль был оставлен на одной из перехватывающих парковок, и далее на патрульном автомобиле их доставили на стадион.

Матч между сборными Туниса и Англии прошел на стадионе "Волгоград-Арена" в понедельник вечером и завершился победой англичан со счетом 2:1.

Волгоград примет еще три матча группового этапа мирового футбольного первенства. 22 июня состоится матч Нигерия-Исландия, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - сборные Японии и Польши.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.