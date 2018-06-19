Сторонники Навального в Вологде подали заявку на митинг против пенсионной реформы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сторонники Алексея Навального в Вологде подали заявку на проведение 5 июля митинга против повышения пенсионного возраста, сообщили активисты на своей странице в одной из социальных сетей.

"Это будет митинг против повышения пенсионного возраста в той форме, как это сейчас делается, против роста цен на топливо, на бензин, против повышения налогов, это НДС, в первую очередь, против повышения таможенных пошлин и против повышения платы за капремонт в Вологодской области", - сообщил "Интерфаксу" организатор мероприятия Евгений Доможиров.

Активисты планируют провести митинг в центре города, на Кремлевской площади, с 18:00 до 21:00 по Москве. Планируемое количество участников - до тысячи человек.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста с 2019 года должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей.