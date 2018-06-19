Неизвестные подожгли на улице жителя Челябинской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью жителя Копейска (Челябинская область), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону во вторник.

По предварительной информации, 25-летнего мужчину подожгли неизвестные. В воскресенье 17 июня он был обнаружен прохожими в малолюдном месте с обширными ожогами тела.

Скорая помощь доставила его в больницу, где он вскоре скончался, но успел сообщить, что его подожгли неизвестные", - отмечается в пресс-релизе.

По предварительной информации, скончавшийся работал на одном из предприятий города.