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Страховщики оценили подорожание тарифов из-за повышения НДС до 20%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Принятие законопроекта о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% не окажет прямого влияния на показатели выручки страховщиков, но опосредованно скажется на большинстве расходных позиций компаний. К такому мнению склоняются опрошенные "Интерфаксом" представители СК.

В частности, главный бухгалтер компании "Ингосстрах" Вадим Родькин напомнил, что "страховое сообщество не выступает неплательщиком НДС со стоимости страховых услуг. Такие услуги относятся к финансовым и добавочной стоимости не создают. Поэтому решение о повышении ставки НДС не должно создать серьезных проблем для страховых компаний".

"Финансовая модель в нашем случае никак не поменяется, поскольку она достаточно оптимизирована с точки зрения НДС. Объем НДС, который мы платим в бюджет в год, - не более 0,125-0,15% от общей суммы выручки от страховых услуг. Для нас этот рост создаст дополнительные расходы в размере около 0,015% от выручки, что вряд ли можно назвать критическим или даже существенным уровнем", - привел аргумент представитель "Ингосстраха".

Действительно, страховые услуги не облагаются НДС, поддержала коллегу заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности СК "Согласие" Елена Каневская. "Однако страховые компании приобретают для осуществления своей деятельности имущество, заказывают работы, услуги, в стоимость которых включается НДС, если продавец является плательщиком налога. Такие суммы НДС формируют расходы компании (в момент осуществления или через амортизацию соответствующих активов), они к вычету из бюджета не принимаются (ввиду того, что по договорам страхования нет исходящего НДС). Таким образом, рост ставки НДС неизбежно повлечет рост страховых тарифов, который скомпенсирует возрастающую расходную нагрузку", - считает представитель СК "Согласие".

Операционный директор САО "ЭРГО", член президиума РСА Мария Барсова заявила агентству: "На мой взгляд, повышение НДС приведёт к увеличению стоимости запасных частей автомобилей, то есть увеличится стоимость и инфляция одного страхового убытка". В свою очередь любые ценовые изменения стоимости ремонта автотранспорта затрагивают миллионы потребителей в массовых моторных видах страхования - автокаско и ОСАГО.

"Практически каждый счет на ремонт выставляется с НДС, за исключением тех станций техобслуживания, у которых упрощенная система налогообложения, но их минимальное количество. Для реального потребителя это может привести к увеличению стоимости страховки автокаско, но не думаю, что оно будет очень значительным", - прогнозирует Барсова. "К примеру, первое полугодие 2018 года и без нововедений показало существенный рост стоимости запасных частей, например, для BMW - цены выросли на 8%", - добавила она. "В нашей модели была заложена плановая инфляция, поэтому мы будем смотреть за развитием ситуации и реагировать на нее по мере поступления информации", - заключила представитель "ЭРГО".

В свою очередь, заместитель генерального директора СК "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов заявил "Интерфаксу", что "панических настроений в связи с объявленной инициативой в компании нет". "Конечно, повышение НДС скажется на удорожании жизни в разных проявлениях. Что касается повышения цен на услуги ремонта автотранспорта, то вряд ли цены поднимутся значительно из-за роста НДС с 18% до 20%", - сказал Иванов.

Инфляция покажет

Выделить и "взвесить" фактор влияния повышения НДС в общей инфляционной составляющей роста стоимости услуг ремонтников и запчастей к автомобилям окажется достаточно сложно, считают страховщики. Особенно если к этим процессам присоединится такой фактор, как волатильность курса рубля к иностранной валюте (большая часть деталей и запчастей к иномаркам оплачивается в евро).

Правительственный законопроект об изменениях в законодательстве о налогах и сборах внесен в Госдуму, документ 3 июля может быть вынесен на рассмотрение в первом чтении, до конца сессии депутаты могут принять его в целом, сообщалось ранее со ссылкой на главу думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Комментируя инициативу правительства по повышению ставки НДС, председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что повышение НДС - это одноразовый фактор, он должен был вызвать разовый эффект повышения цен. Но поскольку в России инфляционные ожидания не заякорены, то есть большая вероятность вторичных эффектов и распространения повышения цен на другие товары, помимо тех товаров, цены на которые будут расти.

По предварительной оценке ЦБ РФ, инфляционный эффект от повышения НДС с 18% до 20% составит примерно 1 процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году.

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Теги: Ингосстрах, ЭРГО, РЕСО-Гарантия
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