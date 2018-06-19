В России

Вильфанд заявил о неизбежности проблем с мошкарой на матчах в Волгограде

Есть обновление от 14:15

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Нашествие мошки на юге России, на которое пожаловались футболисты сборной Англии после матча в Волгограде, неизбежно в это время года и не зависит от погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это не связано с погодой. Это практически не зависимо ни от чего. Поскольку там Волга, очень широкая дельта, очень много воды, температура там летом всегда высокая. Поэтому будет ли облачная погода, будет ли солнце, все равно мошки будет много. И с этим ничего не поделаешь", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что "это, вообще говоря, типичная ситуация для этого времени года - мошки, комары". Однако в южных регионах теплая погода наступает быстрее, чем в остальной стране. Поэтому если в центральной России появились только комары, то на юго-востоке, в Калмыкии, прикаспийских регионах и в Волгограде уже распространилась мошка, пояснил Вильфанд.

Накануне игрок сборной Англии Гарри Кейн, который в понедельник в матче со сборной Туниса забил два гола, рассказал журналистам о борьбе футболистов с волгоградской мошкарой. "Нам заранее сказали, что мошкары будет много. Когда мы вышли на разминку, ее оказалось больше, чем мы ожидали. Мы много наносили спрея от мошкары. Важно было, чтобы она не подлетала. Мошкара залетала в рот, в глаза, но мы хорошо сыграли", - заявил Кейн.

Между тем главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул сказал, что мошкары не заметил. "Я не почувствовал мошкару, потому что был сосредоточен на игре", - заявил Маалул на пресс-конференции после матча.

Сборная Англии в первом матче группового турнира на стадионе "Волгоград Арена" обыграла сборную Туниса со счетом 2:1.

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Теги: Гидрометцентр, ЧМ-2018, Волгоград
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