Главные новости
В РоссииНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаЭкономикаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаЭкономикаБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
В России

Вильфанд назвал гиперболой новости о землетрясении, спровоцированном мексиканскими болельщиками

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Болельщики сборной Мексики не могли вызвать землетрясение, празднуя гол сборной Германии, новости об этом, скорее всего, красивая гипербола, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Конечно же, теоретически просто этого быть не может. Землетрясение вызывается совершенно другими факторами, невозможно его спровоцировать", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.

Он отметил, что речь журналистов метафорична, они могли сопоставить два не связанных между собой события. "Мне кажется, это красиво, мне очень понравилась история. Полностью солидарен с тем, что радость вызвала землетрясение. По-человечески это приятно, а с точки зрения физики - невозможно", - добавил он.

"Это действительно фантастика, когда мексиканцы обыграли Германию, радость обуяла болельщиков, но это можно сопоставить с чем угодно, и со сходом селя, который случайно совпал", - сказал Вильфанд.

17 июня СМИ сообщали, что болельщики, праздновавшие гол сборной Мексики, спровоцировали землетрясение в Мехико. Сборная Мексики на Чемпионате мира по футболу, который проходит в России, обыграла действующих чемпионов мира, сборную Германии, со счетом 1-0.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роман Вильфанд, ЧМ-2018, Мексика
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста
Оппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболуПодробнее
 Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублейПошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей
Это связано с тем, что государственное финансирование покрывает меньше половины затрат на изготовление таких документовПодробнее
 Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСобянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболуПодробнее
 В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии
Ведомство займется расследованием причин инцидентаПодробнее
Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-ДонуФутбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону
В соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела командаПодробнее
 Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили
Один из ехавших на матч футбольных фанатов разбил стекло входной двери вагона и поранил рукуПодробнее
 Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕДворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕ
По мнению FT, у бывшего вице-премьера "впечатляющее резюме, как в шахматах, так и в политике"Подробнее
 Умер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаУмер отбывавший наказание в колонии основатель Мособлбанка
Анджея Мальчевского госпитализировали в больницу, однако спасти его жизнь не удалосьПодробнее
 Топилин допустил вероятность проблем с трудоустройством в предпенсионном возрастеТопилин допустил вероятность проблем с трудоустройством в предпенсионном возрасте
Таких рисков станет больше по мере повышения пенсионного возраста, считает глава МинтрудаПодробнее
 В Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФ
Это может положить конец приостановке визитов делегаций конгресса США, начавшейся из-за дела о вмешательстве в американские выборыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 июня6 фото
18 июня
Фотохроника 18 июня
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаЭкономикаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаЭкономикаБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроСпортАнглийские футболисты наглотались мошкары в матче с ТунисомВ РоссииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ миреУкраинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке

В Москве ограбили приехавшего на ЧМ колумбийского певца Maluma

В Москве ограбили приехавшего на ЧМ колумбийского певца MalumaИз его номера в отеле вынесли ценные вещи на 50 млн рублей Подробнее

Новак заявил о балансировке цены на нефть на $74-75 за баррель

Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+

Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в сутки Подробнее

Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Турникеты в московском наземном транспорте уберут до осени

Набиуллина заявила о возможном снижении инфляция в РФ в 2018 году ниже прогноза ЦБ

Вильфанд назвал гиперболой новости о землетрясении, спровоцированном мексиканскими болельщиками

Число пострадавших при стычках у здания Рады в Киеве выросло до трех

Вильфанд заявил о неизбежности проблем с мошкарой на матчах в Волгограде

Рынки акций Азии закрылись в минусе во вторник

Метеорологи сообщили о прохладной погоде с дождем во время матча Россия-Египет

Несколько полицейских пострадали при стычках у здания парламента Украины

Оракулы ЧМ-2018

Оракулы ЧМ-20187 фото

Сталь дешевела во вторник рекордными темпами с марта

Пятеро фигурантов дела о беспорядках в Крыму в 2014 году получили условные сроки

Набиуллина пообещала спокойное прохождение повышения НДС до 20%

Для президента Португалии передали гжельскую фигурку Ждуна в форме сборной страны

Аукционный дом Christie's в среду выставит на торги "Пейзаж" Малевича

СКР проверит новосибирский аттракцион, где посетители провисели 5 минут вниз головой

Страховщики оценили подорожание тарифов из-за повышения НДС до 20%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HКолумбия Колумбия0 : 1Идет первый таймЯпония ЯпонияИдет первый таймКагава (6, с пенальти)HПольша Польша– : –18:00Сенегал Сенегал18:00AРоссия Россия– : –21:00Египет Египет21:00