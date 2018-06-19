Вильфанд назвал гиперболой новости о землетрясении, спровоцированном мексиканскими болельщиками

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Болельщики сборной Мексики не могли вызвать землетрясение, празднуя гол сборной Германии, новости об этом, скорее всего, красивая гипербола, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Конечно же, теоретически просто этого быть не может. Землетрясение вызывается совершенно другими факторами, невозможно его спровоцировать", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.

Он отметил, что речь журналистов метафорична, они могли сопоставить два не связанных между собой события. "Мне кажется, это красиво, мне очень понравилась история. Полностью солидарен с тем, что радость вызвала землетрясение. По-человечески это приятно, а с точки зрения физики - невозможно", - добавил он.

"Это действительно фантастика, когда мексиканцы обыграли Германию, радость обуяла болельщиков, но это можно сопоставить с чем угодно, и со сходом селя, который случайно совпал", - сказал Вильфанд.

17 июня СМИ сообщали, что болельщики, праздновавшие гол сборной Мексики, спровоцировали землетрясение в Мехико. Сборная Мексики на Чемпионате мира по футболу, который проходит в России, обыграла действующих чемпионов мира, сборную Германии, со счетом 1-0.