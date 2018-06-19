Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Спецслужбы России выработали новые подходы в борьбе с терроризмом и нелегальным оборотом оружия, сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе обсуждения вопросов повестки дня были выработаны дополнительные меры, направленные на совершенствование работы государственных органов по противодействию терроризму, в том числе в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении информцентра, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в Москве прошло заседание НАК под руководством председателя ведомства, директора ФСБ Александра Бортникова.

В ходе мероприятия "рассмотрены актуальные вопросы организации федеральными органами исполнительной власти и антитеррористическими комиссиями в субъектах РФ профилактической работы по недопущению вовлечения лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, в деятельность международных террористических организаций", говорится в пресс-релизе.