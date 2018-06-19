Глава СПЧ призвал ФСИН обратить внимание на состояние осужденного украинца Кольченко

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ обратился в Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой принять срочные меры по охране здоровья отбывающего наказание в России украинца Александра Кольченко, сообщается на сайте СПЧ.

Кольченко отбывает наказание в исправительной колонии № 16 УФСИН России по Челябинской области. Совет также попросил уполномоченного по правам человека в регионе Маргариту Павлову посетить арестанта и проверить условия его содержания.

"Совет по правам человека постоянно держит на контроле дело в отношении Александра Кольченко и Олега Сенцова, осужденных по статьям за подготовку террористических актов", - отметили в СПЧ.

О предпринятых действиях Федотов сообщил уполномоченному Верховной Рады Людмиле Денисовой.

Ранее Денисова обратилась в СПЧ с просьбой о содействии в предоставлении Кольченко медицинской помощи.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олег Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории Крыма террористического сообщества. Кольченко по тому же делу был приговорен к 10 годам лишения свободы.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня он прекратил голодовку.