Власти Волгограда ответили на претензии из-за мошки на матчах

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Власти Волгоградской области заявили, что успешно борются с обилием мошки, на которую жаловались футболисты сборной Англии после матча с Тунисом.

"Для Волгоградского региона наличие мошки - традиционное явление в июне, обусловленное климатическими особенностями. В этом году благодаря принимаемым мерам наблюдается не такое обилие мошки, как обычно", - заявили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации региона во вторник.

Ранее в пресс-службе сообщили, что в преддверии ЧМ-2018 в Волгоградской области с привлечением авиации были обработаны водоемы и зеленые зоны от кровососущих насекомых. Особое внимание было уделено зоне в радиусе 15-ти километров от стадиона "Волгоград Арена".

Во вторник в пресс-службе региональной администрации подчеркнули, что присутствие летающих насекомых в воздухе не представляет опасности для человека, "санитарно-эпидемиологическая обстановка соответствует нормам". Это явление, по словам собеседника агентства, никак не повлияет на проведение запланированных в городе мероприятий.

Накануне игрок сборной Англии Гарри Кейн, который в понедельник в матче со сборной Туниса забил два гола, пожаловался журналистам на волгоградскую мошкару. "Нам заранее сказали, что мошкары будет много. Когда мы вышли на разминку, ее оказалось больше, чем мы ожидали. Мы много наносили спрея от мошкары. Важно было, чтобы она не подлетала. Мошкара залетала в рот, в глаза, но мы хорошо сыграли", - заявил Кейн. Несмотря на это неудобство, сборная Англии одолела соперников со счетом 2:1.

Между тем главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул сказал, что мошкары не заметил, "потому что был сосредоточен на игре".

Волгоград примет еще три матча группового этапа мирового футбольного первенства. 22 июня Нигерия встретится с Исландией, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - сборные Японии и Польши.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил во вторник, что нашествие мошки на юге России, на которое пожаловались футболисты сборной Англии после матча в Волгограде, неизбежно в это время года и не зависит от погоды.