Озимых посевов в РФ под урожай-2018 погибло меньше, чем в 2017 году

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Озимые культуры под урожай 2018 года, по данным на 1 июня, в сельхозорганизациях погибли на 105,3 тыс. га, что составляет 1,6% от площади сева, сообщил Росстат во вторник.

В том числе посевы озимых зерновых и зернобобовых культур погибли на 93,2 тыс. га, что составляет 1,5% посеянных площадей.

Под урожай 2017 года гибель озимых зерновых составляла 2,8% (на 186,1 тыс. га).

С учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых культур на 1 июня 2018 года в сельхозорганизациях составила 27,2 млн га, что на 6% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Росстат также сообщил, что в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) яровые зерновые и зернобобовые культуры на 1 июня были посеяны на 23,7 млн га, подсолнечник - на 7,1 млн га, сахарная свекла - на 1,1 млн га, картофель - на 1,2 млн га, овощи - на 0,4 млн га. По сравнению с соответствующей датой прошлого года засеянные площади яровых зерновых и зернобобовых культур сократились на 13,3%, картофеля - на 4,6%, овощей - на 5,5%, сахарной свеклы - на 5,2%. Площадь под подсолнечником увеличилась на 6,7%.