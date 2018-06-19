Мосгорсуд подтвердил отзыв разрешения на встречу украинского омбудсмена с Сущенко

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил отзыв разрешения представителям Украины на встречу с осужденным украинским журналистом Романом Сущенко.

"Накануне суд по заявлению (советника украинского посольства в РФ Альберта) Черниюка, (уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы) Денисовой и еще двоих лиц выдал им разрешение на встречу с осужденным Сущенко в ФКУ СИЗО-2 ("Лефортово"). Однако в тот же день разрешение было отозвано, поскольку заявители неправильно указали свои должности", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова во вторник.

Она уточнила, что, "если заявители устранят допущенное нарушение и вновь обратятся в суд, их заявление будет рассмотрено судьей в установленный законом срок".

О том, что украинскую делегацию не пропустили в "Лефортово" к Сущенко, переадресовав со всеми вопросами в Мосгорсуд, накануне сообщила Денисова.

Украинский журналист Роман Сущенко 4 июня был приговорен Мосгорсудом к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ) в РФ. Приговор был обжалован и в законную силу не вступил. До рассмотрения апелляционных жалоб Сущенко, согласно приговору, должен содержаться в СИЗО.

Ранее во вторник стало известно, что Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова утвердили "дорожную карту" по обмену заключенными между Москвой и Киевом.