Засуха в РФ уже затронула несколько зерновых регионов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Засушливые явления уже проявились в ряде основных зернопроизводящих регионов РФ. Специалисты не исключают снижения урожайности.

"Пока кричать, что "все пропало", рано, но если в течение ближайшей недели-двух на юге не будет дождей, то можно говорить о серьезной засухе в различных районах Южного и Северо-Кавказского округов", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

По его словам, ситуация по регионам разная. "В Волгоградской области, например, на северо-западе посевы развиваются неплохо, а вот на юге и левом берегу Волги ситуация хуже, там нужны дожди, - сказал он. - В Ростовской области страдают степные районы. На Кубани тоже пестрая картина".

Петриченко сообщил, что проблемы есть также в южном Черноземье, нижнем Поволжье. Но он отметил, что в других регионах посевы "пребывают в достаточно неплохом состоянии и их урожай позволит компенсировать потери от засухи". "Но на сколько - пока еще рано говорить", - сказал он.

Как сообщили в Саратовском гидрометеоцентре, в ряде районов области, действительно, уже наблюдается сильная почвенная засуха. Особенно это касается южных районов Левобережья. "Там уже жесточайшая засуха, острый дефицит осадков. В перспективе к ним могут присоединиться и другие районы. Дождей пока не ожидается", - сказали в гидрометеоцентре.

Минсельхоз региона эту ситуацию не комментирует.

Как сообщили в Минсельхозпроде Ростовской области, с начала мая в регионе выпало от 5 до 97 мм осадков, "что не вполне достаточно для нормального развития сельскохозяйственных культур". Из-за недостатка влаги образовалась почвенная засуха, поэтому в ряде районов даже был приостановлен яровой сев. Сухая погода может также привести к недобору озимого зерна.

В настоящее время аграрии занимаются "закрытием влаги" - боронованием зяби и паров, а также культивацией. За прошедшую неделю эта работа активизировалась.

Как сообщила исполняющая обязанности начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, запасы продуктивно влаги в области резко снизились. "И уже на сегодняшний день по южной половине области отмечается почвенная засуха категории "опасное явление". "На подходе" и центральные районы, там сегодня-завтра определят запасы влаги, которые не пополнились из-за отсутствия осадков за последнюю декаду. Скорее всего, и в этих района будет объявлено штормовое предупреждение по опасной засухе", - сказала она.

Как прогнозирует эксперт, все это приведет к снижению урожая, ухудшению качества зерна. "Растения низкорослые, продуктивных колосков мало, в отдельных хозяйствах поздние посевы яровых даже полностью засохли, - посетовала Назарова. - Осадки ожидаются в начале третьей декады июня, но они пройдут местами и будут носить кратковременный характер: это будут ливни, которые выливаются за пять минут, влага не успевает впитаться. Поэтому эти дожди не сыграют никакой роли в улучшении ситуация для урожая озимых и яровых. Но они помогут пропашным культурам".

По прогнозу метеоролога, в июле ожидается жаркая погода и недобор осадков.

Как подсчитал эксперт по ценообразованию региональной торгово-промышленной палаты Юрий Корнюш, из-за засухи область может снизить сбор зерна на 20%. "В этом году урожай будет немного ниже. Ожидаем снижения процентов на 20, а, может, и 25. Это объективная трудность", - заявил он на пресс-конференции в ростовском пресс-центре агентства "Интерфакс" во вторник.

Не исключают потерь от засухи и в Краснодарском крае. Но критичными их не считают.

Как сообщил заместитель губернатора Андрей Коробка, не исключены потери урожайности, так как засуха не только атмосферная, но и почвенная. "Но эти потери не критичны для нашего региона. Осенью и весной аграрии провели комплекс всех необходимых работ для того, чтобы как можно более безболезненно преодолеть засуху, - сказал он. - А ученые-селекционеры вывели сорта, устойчивые к засухе и в целом к неблагоприятным погодным условиям. Кубанские аграрии их используют".

В целом, отметил он, край планирует собрать урожай, который обеспечит не только продовольственную безопасность, но и создаст экспортный потенциал.

Вместе с тем, 5 июня на совещании, посвященном старту уборочной кампании, губернатор края Вениамин Кондратьев сообщал, что северные районы края попали под засуху. "В Краснодарском крае посеяно 3,5 млн гектаров озимых и яровых. Из-за погодных условий ситуация была не лучшая: теплая весна и теплое лето, северные районы края попали под засуху. Поэтому уборочную кампанию мы начинаем на две недели раньше. Жатва должна пройти максимально быстро, в сжатые сроки - не более двух недель. Главная задача - максимально сохранить зерно", - говорил тогда губернатор.

По его словам, в крае есть районы, где урожайность зерна достигает 90 центнеров с гектара. Они смогут компенсировать потери зерна от погодных условий.

На Ставрополье в сложном положении оказался восток края, где дожди последний раз прошли еще в апреле. Зерновым там катастрофически не хватает влаги из-за почвенной засухи, сообщили в пресс-службе краевого Минсельхоза.

Поэтому, как заявил "Интерфаксу" министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников, предполагается незначительное снижение урожайности. "Но ситуацию в целом по краю критичной назвать не могу. Западные районы чувствуют себя уверенно, условия уборки там близки к оптимальным", - сказал он.

Аналогичная картина и в центральных регионах, где Минсельхоз РФ еще в середине мая прогнозировал засуху.

Как сообщил "Интерфаксу" замначальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Василий Мельников, дефицит влаги испытывают юго-восточные регионы. "Повторяется прошлогодний прогноз по почвенной засухе, когда в фазу налива зерна нужны осадки, а их нет. Поэтому мы готовы к падению урожайности на 10%", - сказал он.

В Брянской области "отдельные сигналы о дефиците осадков поступают в основном из юго-западных районов", сообщила начальник отдела растениеводства областного департамента сельского хозяйства Нина Кинева. "Особенно сложно на песчаных почвах, где этим летом осадков меньше нормы, сложившейся за последние годы", - сказала она, отметив вместе с тем, что "серьезных последствий пока нет".

В министерстве сельского хозяйства Тульской области "Интерфаксу" сообщили, что говорить о том, повлияет ли засушливая погода на урожайность, стоит только через две-три недели.

"Пока прогнозы неутешительные. Если еще две-три недели будет засушливая погода, то нам, возможно, придется корректировать планы по сбору урожая. В основном могут пострадать наши южные районы, где установилась жара и выпадение осадков носит локальный характер. В ближайшее время мы, возможно, будем вносить коррективы в наши планы", - сообщила начальник отдела растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности Минсельхоза региона Ирина Григорьева.

Согласно прогнозам специалистов, сбор зерна в области в этом году предполагается на прошлогоднем уровне или несколько меньше. В 2017 году собрано около 2 млн тонн зерна.

В то же время в Тамбовской и Воронежской областях ситуация более спокойная. Более того, ряд регионов пострадал от переувлажнения.

В Тамбовской области, по информации из областного управления сельского хозяйства, влаги в почве достаточно, "в отдельных местах отмечается переувлажнение". В ближайший месяц погодные условия ожидаются благоприятными, добавили в управлении.

В Воронежской области из-за переувлажнения некоторые районе не досеяли яровые культуры. Теперь эти площади будут подготовлены под озимые, сообщил начальник отдела растениеводства департамента аграрной политики области Александр Харьковский.

"На сегодняшний день некоторые южные районы области немного испытывают дефицит влаги, нужен бы дождь. Но о засухе говорить не приходится", - заявил он.

Между тем, Минсельхоз РФ незначительно скорректировал прогноз сбора зерна в этом году. "Прогноз у нас корректируется буквально в еженедельном режиме. Я думаю, что о порядка 100 млн тонн, о таком прогнозе мы сегодня можем говорить", - заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в Минске во вторник.

В конце мая Патрушев прогнозировал, что сбор зерна в этом году превысит 100 млн тонн.

В 2017 году Россия собрала рекордные 135,4 млн тонн зерна.