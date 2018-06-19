Счета Владивостокского морского торгового порта арестованы по делу братьев Магомедовых

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) в рамках уголовного дела в отношении владельца группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

"По ходатайству следствия обеспечительный арест наложен на денежные средства, находящиеся на различных банковских счетах, которые принадлежат ПАО "Владивостокский морской торговый порт", - сообщила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко "Интерфаксу".

Ранее Преображенский суд Москвы наложил арест на акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма".

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении 2,5 млрд рублей, а также гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова, которому вменяется хищение почти 669 млн рублей и участие в преступном сообществе.

Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).