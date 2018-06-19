В России

Ворота крымской мечети изрисовали свастикой

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные в ночь на вторник нанесли изображение фашистской свастики и написали нецензурные слова на ограждении центральной мечети Белогорска в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба духовного управления мусульман региона (ДУМК).

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев осудил акт вандализма.

"Мусульмане очень бережно и трепетно относятся к своим мечетям, данный акт вандализма можно назвать провокацией, направленной на дестабилизацию в обществе. На протяжении последних четырех лет в Крыму не было зафиксировано ни одного подобного случая. После продолжительного затишья нас вновь пытаются ввергнуть в смутные времена межнационального и межконфессионального противостояния", - говорится в сообщении муфтията.

Вместе с тем, в ДУМК уверены, что жители Крымского полуострова не пойдут "на поводу у манипуляторов".

Муфтият призывает сотрудников правоохранительных органов провести расследование и найти вандалов.

"Полиция Крыма не комментирует информацию", - сообщили агентству в пресс-службе МВД региона.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Крым
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан
Ранее в компании заявили, что она находится в отпускеПодробнее
 Россия объявила торговую войну СШАРоссия объявила торговую войну США
Москва введет доппошлины на американские товары в ответ на меры против стали и алюминия, перечень товаров пока не определенПодробнее
 Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста
Оппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболуПодробнее
 Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублейПошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей
Это связано с тем, что государственное финансирование покрывает меньше половины затрат на изготовление таких документовПодробнее
Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСобянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболуПодробнее
 В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии
Ведомство займется расследованием причин инцидентаПодробнее
 Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-ДонуФутбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону
В соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела командаПодробнее
 Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили
Один из ехавших на матч футбольных фанатов разбил стекло входной двери вагона и поранил рукуПодробнее
 Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕДворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕ
По мнению FT, у бывшего вице-премьера "впечатляющее резюме, как в шахматах, так и в политике"Подробнее
 Умер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаУмер отбывавший наказание в колонии основатель Мособлбанка
Анджея Мальчевского госпитализировали в больницу, однако спасти его жизнь не удалосьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Оракулы ЧМ-20188 фото
19 июня
Оракулы ЧМ-2018
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАВ РоссииСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"СпортУткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом каналеВ РоссииНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаЭкономикаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца

США решили выйти из Совета по правам человека ООН

Власти Флориды одобрили строительство крупнейшего в США торгового молла

РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам

РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинамВ Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против Вашингтона Подробнее

В ЦАР сделали противоречащие друг другу заявления о дипстатусе Бориса Беккера

Сенегал обыграл Польшу в матче ЧМ-2018

Модель летающей тарелки Третьего рейха сняли в Германии с продажи

Франция и Германия будут сдерживать расселение мигрантов по странам ЕС

Назван стартовый состав сборной России на матч с Египтом

Салах выйдет в стартовом составе сборной Египта на матч с Россией

Лекарства не включат в список товаров США под пошлинами

По словам Орешкина, среди товаров, которые могут попасть под "балансирующие меры", "строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HКолумбия Колумбия1 : 2Матч завершенЯпония ЯпонияМатч завершенКинтеро (39) - Кагава (6, с пенальти), Осако (73)подробнееHПольша Польша1 : 2Матч завершенСенегал СенегалМатч завершенКрыховяк (86) - Чонек (38, в свои ворота), Ньянг (60)подробнееAРоссия Россия– : –21:00Египет Египет21:00онлайн