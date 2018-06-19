Ворота крымской мечети изрисовали свастикой

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные в ночь на вторник нанесли изображение фашистской свастики и написали нецензурные слова на ограждении центральной мечети Белогорска в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба духовного управления мусульман региона (ДУМК).

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев осудил акт вандализма.

"Мусульмане очень бережно и трепетно относятся к своим мечетям, данный акт вандализма можно назвать провокацией, направленной на дестабилизацию в обществе. На протяжении последних четырех лет в Крыму не было зафиксировано ни одного подобного случая. После продолжительного затишья нас вновь пытаются ввергнуть в смутные времена межнационального и межконфессионального противостояния", - говорится в сообщении муфтията.

Вместе с тем, в ДУМК уверены, что жители Крымского полуострова не пойдут "на поводу у манипуляторов".

Муфтият призывает сотрудников правоохранительных органов провести расследование и найти вандалов.

"Полиция Крыма не комментирует информацию", - сообщили агентству в пресс-службе МВД региона.