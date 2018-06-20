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Приморский силач Иван Савкин сдвинул поезд весом 162 тонны

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин в среду установил рекорд, сдвинув с места тепловоз и два вагона общим весом 162 тонны.

"Отбуксировал тепловоз ТМ-2 и два вагона на 1 метр 90 см", - сказал спортсмен агентству "Интерфакс".

По его словам, из-за конструктивных особенностей у тепловоза высокое сопротивление качению, поэтому сдвинуть его было очень тяжело. "Тепловоз в мире тянули всего три человека. А с вагонами никто, кроме меня, не тянул", - сказал Савкин.

Акция прошла на территории цементного завода в приморском городе Спасск-Дальний, за установлением рекорда наблюдали работники предприятия, журналисты.

Ранее приморский пауэрлифтер уже сдвигал с места многотонные аэробус и истребитель Су-27, самолет Ан-2, а также паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс "Оса", танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран.

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Теги: Приморье, Иван Савкин
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