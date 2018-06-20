Суд признал законным арест начальника надзора и профилактики МЧС Кузбасса

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда об аресте до 25 июля начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Терентьеву инкриминируют халатность (ч.3 ст.293 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня".

Терентьев в ходе судебного заседания заявил, что жалоб на работу ТРЦ к нему не поступало.

Всего по делу о пожаре арестованы десять обвиняемых: технический директор "Зимней вишни" Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин.

В конце мая также были задержаны и арестованы экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, которому инкриминируют халатность.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, большая часть из которых - дети.