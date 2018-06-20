"Единая Россия" выдвинула врио главы Кузбасса Цивилева на пост губернатора

Оппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболу Подробнее

Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста

Москва введет доппошлины на американские товары в ответ на меры против стали и алюминия, перечень товаров пока не определен Подробнее

Ранее в компании заявили, что она находится в отпуске Подробнее

Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан

Интерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футбола Подробнее

ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года

19 июня 12:00

Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей

Это связано с тем, что государственное финансирование покрывает меньше половины затрат на изготовление таких документов Подробнее

19 июня 11:00

Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ

Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболу Подробнее

19 июня 00:17

В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии

Ведомство займется расследованием причин инцидента Подробнее

18 июня 23:25

Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону

В соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела команда Подробнее

18 июня 17:25

Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили

Один из ехавших на матч футбольных фанатов разбил стекло входной двери вагона и поранил руку Подробнее

18 июня 15:31

Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕ