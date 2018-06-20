"Единая Россия" выдвинула врио главы Кузбасса Цивилева на пост губернатора

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Кемеровское отделение "Единой России" выдвинуло врио губернатора Сергея Цивилева партийным кандидатом для участия в выборах главы Кузбасса, передает корреспондент агентства "Интерфакс".
За Цивилева проголосовали 185 человек, за первого заместителя секретаря регионального отделения партии, депутата облсовета Вячеслава Петрова отдано девять голосов.
Выборы губернатора и Совета народных депутатов Кемеровской области пройдут 9 сентября.
Врио губернатора Цивилев был назначен с 1 апреля, когда экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку вскоре после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", который унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.