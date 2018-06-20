В России

На воспитателя детсада в Барнауле завели дело за жестокое обращение с ребенком

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае из-за жестокого обращения с детьми в частном детском саду Барнаула, сообщили в региональном управления СК РФ.

"В начале июня в следственные органы обратилась жительница Барнаула с заявлением, в котором сообщается о жестоком обращении воспитателя одного из частных детских садов с ее сыном: к ребенку со стороны воспитателя применялась физическая сила и в качестве наказания педагог закрывала мальчика в темном помещении", - говорится в сообщении.

В ходе доследственной проверки были изучены видеозаписи с камер наблюдения в детском саду, на которых зафиксированы множественные факты применения насилия к детям. Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

История получила широкий общественный резонанс.

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Теги: Барнаул
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