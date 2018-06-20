Фракция ЕР обсудит вопрос пенсионного возраста с соцблоком правительства

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" с участием представителей социального блока правительства 22 июня обсудит вопросы по изменению пенсионного законодательства, сообщил руководитель фракции в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов.

"В пятницу перед региональной депутатской неделей мы проведем заседание фракции, на которое пригласим членов кабинета министров, в том числе, представителей его социального блока, Максима Топилина", - сказал журналистам Неверов.

Он обратил внимание на то, что в регионах на следующей неделе пройдут заседания региональных парламентов, и депутаты Госдумы, представляющие парламентское большинство, будут встречаться с коллегами в законодательных собраниях.

По словам вице-спикера, депутаты расскажут своим коллегам в заксобраниях о принятых законах. "Учитывая, что сегодня актуальная тема - это обсуждение пакета законопроектов по пенсионной реформе, депутаты будут встречаться и говорить, в том числе, об этом", - отметил Неверов.

Ранее он сообщил, что лидер партии "Единая Россия", председатель правительства Дмитрий Медведев в среду встретится с руководством думской фракции "Единая Россия". Ожидается также, что участие в этой встрече примет секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По данным источников "Интерфакса", эта встреча пройдет в Белом доме в закрытом режиме.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.