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Японская принцесса между матчами ЧМ-2018 ознакомилась с бытом Мордовии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Принцесса Японии Хисако Такамадо во время своего пребывания в Саранске ознакомилась с бытом и традициями Мордовии, побывав в республиканском объединенном краеведческом музее имени Воронина.

"В музее принцессе Хисако Такамадо рассказали о культуре, традициях и быте народов, проживающих на территории Мордовии, также принцесса посетила выставку плакатов Чемпионатов мира по футболу", - сообщается на сайте учреждения.

Принцессу сопровождали представители правительства Мордовии и директор музея.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что Такамадо с большим интересом рассматривала представленные на музейной выставке футбольные плакаты. Особенно ей понравился тот, на котором изображен легендарный советский вратарь Лев Яшин.

Японская принцесса прибыла в Саранск на матч ЧМ-2018 между сборными Японии и Колумбии, который состоялся на стадионе "Мордовия Арена" во второй половине дня 19 июня. Сборная Японии выиграла со счетом 2:1.

Это первый за 102 года визит в Россию члена японской императорской семьи.

Во вторник утром высокая гостья также посетила Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи и осмотрела коллекцию работ скульптора, после чего оставила запись в книге почетных гостей.

Принцесса Такамадо - вдова кузена императора Японии, председатель национальной ассоциации футбола Японии. С 1998 года принцесса была на каждом Чемпионате мира, где болела за свою сборную.

21 июня Такамадо отправится на тренировочную базу сборной Японии в Казани, а затем прилетит в Екатеринбург, чтобы наблюдать за матчем сборных Японии и Сенегала.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Теги: Саранск, ЧМ-2018, Хисако Такамадо
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