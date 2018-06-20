Интерпол запросил у России дополнительные данные по Браудеру

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Интерпол запросил у российских властей дополнительную информацию по делу финансиста Уильяма Браудера для решения вопроса об объявлении его в международный розыск, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Российская сторона поставила перед Интерполом вопрос о включении Уильяма Браудера в базу данных с "красным уголком" - требованием о немедленном аресте обвиняемого, и в этой связи полицейская организация запросила дополнительные материалы по делу", - сказал собеседник агентства в среду.

По его сведениям, в ближайшие дни пакет документов будет отправлен из Москвы в штаб-квартиру Интерпола в Лионе.

На днях генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что его ведомство будет добиваться ареста по линии Интерпола Браудера, осужденного в РФ заочно за мошенничество. "Мы будем обязательно это инициировать. К сожалению, вопрос политизируется сегодня", - сказал Чайка. При этом он пообещал, что в ближайшее время "будут более мощные ходы на международной арене" и добавил: "Мы спать спокойно Яше Браудеру не дадим".

30 мая этого года сооснователь фонда Hermitage Capital Браудер был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Однако в тот же день его отпустили из полицейского участка. Как заявил представитель испанской полиции, Браудера отпустили после того, как выяснилось, что ордер на арест, направленный Россией в Интерпол, истек.