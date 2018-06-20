Суд со второго раза отправил в колонию жителя Петрозаводска за взрыв газа в жилом доме

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд приговорил к двум годам колонии-поселения Сергея Парфенова, обвинявшегося во взрыве газа в жилом доме, в результате которого погибли три человека, сообщает прокуратура Карелии в среду.

"Приговором Петрозаводского городского суда Парфенов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения", - говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года суд вынес Парфенову оправдательный приговор "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления". Прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор, дело было передано на новое рассмотрение.

Как сообщалось ранее, 19 сентября 2015 года произошел взрыв газа в квартире жилого дома в Петрозаводске. В результате три человека погибли, несколько жильцов получили травмы.

По версии следствия, Парфенов при выполнении косметического ремонта в кухне, "не обладая достаточной квалификацией и не предвидя наступления опасных последствий", демонтировал газовую плиту. При обратном присоединении к общедомовому газопроводу он "не убедился в надежности газового шланга". Действия обвиняемого привели к перекручиванию газового шланга, результатом чего стала утечка газа. Взрыв произошел при попытке хозяйки квартиры зажечь огонь.