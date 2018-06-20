Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Забайкалье

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль "Тойота" столкнулся с микроавтобусом "Хонда" в Забайкальском районе Забайкальского края, погибли четыре человека, два человека пострадали. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в экстренных службах района.

"Три человека погибли на месте. Женщина умерла в больнице, число погибших увеличилось до четырех", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в среду, водитель микроавтобуса "Хонда" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Тойотой".

В пресс-службе краевого УМВД от комментариев отказались.