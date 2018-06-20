Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииВ РоссииОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуЭкономикаЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
В России

В Заксобрании Петербурга предложили штрафы за отсутствие табличек о собаках во дворе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду поддержало законопроект, обязывающий предупреждать о наличии собак на частных территориях.

"В соответствии с законом Петербурга, если на частной территории содержится собака, о ее наличии должна предупреждать соответствующая табличка. Никто, конечно, данную норму не соблюдает, потому что ответственности за это никакой не установлено. От этого страдают почтальоны, доставляющие посылки в дома частного сектора, врачи, которые прибывают на вызов, страдают судебные приставы, переписчики, страдают дети", - подчеркнул автор законопроекта Александр Тетердинко ("Единая Россия").

Депутаты предлагают установить административные штрафы за отсутствие предупреждающих табличек. Размер штрафа может составить от одной до трех тысяч рублей для граждан, от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 15 тысяч рублей - для юридических лиц.

Законопроект поддержали 43 депутата, он был принят за основу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Санкт-Петербург
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек
Депутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонииПодробнее
 Обвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в Москву
Аслан Гагиев причастен к убийствам руководителей правоохранительных органов, чиновников и бизнесменовПодробнее
 Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу Румынии
Карину Цуркан подозревают в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежомПодробнее
 ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 годаФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
Интерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футболаПодробнее
Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан
Ранее в компании заявили, что она находится в отпускеПодробнее
 Россия объявила торговую войну СШАРоссия объявила торговую войну США
Москва введет доппошлины на американские товары в ответ на меры против стали и алюминия, перечень товаров пока не определенПодробнее
 Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста
Оппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболуПодробнее
 Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублейПошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей
Это связано с тем, что государственное финансирование покрывает меньше половины затрат на изготовление таких документовПодробнее
 Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСобянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболуПодробнее
 В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии
Ведомство займется расследованием причин инцидентаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Фотохроника 19 июня7 фото
19 июня
Фотохроника 19 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииВ РоссииОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуЭкономикаЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЭкономика"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сетиСпортПервый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек

После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекДепутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонии Подробнее

Генсек СЕ Ягланд предложил подать прошение о помиловании Сенцова

Карина Цуркан в 2016 году вышла из гражданства Молдавии ради российского паспорта

Безработица в России в мае снизилась до минимума за несколько лет

Роналду установил европейский рекорд по количеству голов за сборную

Челябинский омбудсмен рассказала о состоянии Кольченко после прекращения голодовки

ЦБ РФ в мае закупил 19 тонн золота

Минфин опроверг сообщения о повышении минимальной цены на водку

Реальные доходы населения РФ в мае упали на 9,3% к апрелю

Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году

Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 годуСвоей первостепенной задачей она считает принятие новой Конституции Украины Подробнее

Walt Disney увеличил размер сделки по активам 21st Century Fox до $71 млрд

Ранее Comcast вступил в борьбу с Disney за активы Fox Подробнее

Украина в январе-апреле закупала газ в Германии, Швейцарии и Польше

Скачки и шляпки

Скачки и шляпки10 фото

С начала ЧМ в Москве за запуск дронов задержали четверых иностранных болельщиков

Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны

Актера Каморзина включили в список россиян, которым запрещен въезд на Украину

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
BПортугалия Португалия1 : 0Матч завершенМарокко МароккоМатч завершенРоналду (4)онлайнAУругвай Уругвай– : –18:00Саудовская Аравия Саудовская Аравия18:00BИ.Р. Иран И.Р. Иран– : –21:00Испания Испания21:00