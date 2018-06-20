В Заксобрании Петербурга предложили штрафы за отсутствие табличек о собаках во дворе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду поддержало законопроект, обязывающий предупреждать о наличии собак на частных территориях.

"В соответствии с законом Петербурга, если на частной территории содержится собака, о ее наличии должна предупреждать соответствующая табличка. Никто, конечно, данную норму не соблюдает, потому что ответственности за это никакой не установлено. От этого страдают почтальоны, доставляющие посылки в дома частного сектора, врачи, которые прибывают на вызов, страдают судебные приставы, переписчики, страдают дети", - подчеркнул автор законопроекта Александр Тетердинко ("Единая Россия").

Депутаты предлагают установить административные штрафы за отсутствие предупреждающих табличек. Размер штрафа может составить от одной до трех тысяч рублей для граждан, от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 15 тысяч рублей - для юридических лиц.

Законопроект поддержали 43 депутата, он был принят за основу.