Основная волна ЕГЭ-2018 завершена

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Последние единые государственные экзамены завершились в среду без сбоев и в штатном режиме, заявил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Экзамены прошли штатно, без серьезных сбоев, утечек контрольных измерительных материалов не зафиксировано", - заявил Музаев, которого цитируют в пресс-службе ведомства в среду.

Основная волна ЕГЭ-2018 завершается в среду экзаменами по физике и литературе. Физику писали свыше 170 тысяч человек, а литературу - почти 55 тысяч человек. Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение, использовалась технология печати экзаменационных материалов в аудиториях.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 5 июля.

Расписанием ЕГЭ предусмотрены резервные дни до 2 июля для сдачи экзаменов теми, кто не смог присутствовать на испытаниях в основные дни.

Между тем, 20 июня в России стартовала приемная кампания в вузы. Абитуриенты, получившие свои результаты ЕГЭ, могут подавать заявления в приемные комиссии университетов.