Челябинский омбудсмен рассказала о состоянии Кольченко после прекращения голодовки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Находящийся в российской колонии гражданин Украины Александр Кольченко остается под наблюдением в медсанчасти после того, как 7 июня прекратил голодовку, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариты Павловой, накануне посетившей заключенного в колонии.

"Уже десять дней как он прекратил голодовку, которую объявлял 31 мая. Сейчас он нормально питается, прибавка в весе составила 7,5 кг. Он уже готов к переводу в отряд, но, посоветовавшись с медиками, решили его еще на несколько дней оставить под наблюдением", - приведены в сообщении слова Павловой.

Она также уточнила, что на встрече с ней Кольченко не озвучил каких-либо претензий к администрации или условиям содержания.

По сведениям уполномоченного, состояние здоровья осужденного не вызывает опасений.

"Кольченко продолжает находиться под круглосуточным наблюдением медиков в медсанчасти, медицинские препараты не принимает", - отмечается в пресс-релизе.

Ежедневно ГУФСИН присылает в аппарат омбудсмена справку о состоянии здоровья осужденного. Данная информация направляется уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте РФ Михаилу Федотову.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила российских правозащитников проверить, оказывается ли Кольченко медпомощь.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

С 31 мая по 7 июня Кольченко проводил голодовку с требованием освободить Сенцова.