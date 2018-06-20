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Карина Цуркан в 2016 году вышла из гражданства Молдавии ради российского паспорта

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В молдавском посольстве в Москве не получали официальной информации о задержании уроженки Молдавии Карины Цуркан, которая два года назад отказалась от молдавского гражданства в пользу получения российского, сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии республики в среду.

"Мы знаем об этом случае из прессы. По публикациям СМИ следим за этим случаем, так как Карина Цуркан родилась, училась и работала в Молдавии. По нашему запросу МИД Молдавии сообщил, что в 2016 году Карина Цуркан вышла из гражданства Молдавии в связи с тем, что получила гражданство Российской Федерации, уже долгое время жила и работала в России. В данном случае, задержание гражданки России на территории России не входит в компетенцию дипломатической миссии", - сказал собеседник агентства.

"За этим случаем мы будем следить, как следим за другими процессами, происходящими в России", - отметили в посольстве.

Ранее в среду информированный источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу", что член правления компании "Интер РАО" Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ. "Цуркан подозревается в том, что она передавала сведения о подготовке крупных энергетических проектов РФ за рубежом Службе внешней разведки Румынии", - сказал собеседник агентства.

"По нашим данным, эта румынская спецслужба активно сотрудничает с ЦРУ", - сказал собеседник агентства.

В "Интер РАО" работает полная тезка подозреваемой. В компании накануне сообщили, что "член правления ПАО "Интер РАО" Карина Цуркан находится в отпуске".

Накануне в пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили о заключении Цуркан под стражу на два месяца.

В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ), уточнили в суде. Если ее вина будет доказана, женщине грозит от десяти до двадцати лет заключения. При этом, согласно российскому законодательству, в шпионаже могут обвиняться граждане иностранного государства или лица без гражданства.

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Теги: Карина Цуркан, Молдавия
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