Безработица в России в мае снизилась до минимума за несколько лет

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в мае 2018 года снизилась по сравнению с апрелем на 2,8% и составила 3 млн 608 тысяч человек, или 4,7% экономически активного населения, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В апреле безработица составляла 4,9%, в марте и феврале она фиксировалась на уровне 5%. До этого в течение пяти месяцев отмечалась тенденция роста безработицы: в январе она составляла 5,2%, декабре, ноябре и октябре прошлого года - 5,1%, в сентябре - 5%. Перед тем, как перейти к росту, уровень безработицы в августе составлял рекордно низкие за последние три года 4,9%.

Снижение безработицы в летние месяцы до минимальных значений за год традиционно и объясняется сезонными сельхозработами.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных в мае 2018 года было зарегистрировано 730 тыс. человек против 758 тыс. человек в апреле.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в мае составила 76,1 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.