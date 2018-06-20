Источники назвали возможного куратора цифровой экономики в Минцифры

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Куратором цифровой экономики в Минцифры может стать заместитель главы Аналитического центра при правительстве РФ Евгений Кисляков, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с этой информацией. Ее подтвердили и два собеседника агентства в министерстве.

По словам одного из источников, Кисляков может быть назначен советником нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова. Альтернативный вариант - заместитель министра по цифровой экономике, утверждает еще один источник.

В пресс-службе Минцифры информацию не прокомментировали. Кисляков от комментариев также отказался.

В прошлом месяце министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Носков возглавляет ведомство с 18 мая. С 2012 по 2018 год он руководил Аналитическим центром при правительстве РФ. Пока у главы Минкомсвязи восемь заместителей.

Кисляков пришел в Аналитический центр при правительстве в августе 2016 года - сначала на должность советника руководителя, в марте 2017 года он был назначен заместителем руководителя центра.

В 2012-2016 годах Кисляков занимал пост директора дирекции по реализации проектов УЭК и ЖКХ ПАО "Сбербанк России", вице-президента АО "Федеральная уполномоченная организация "Универсальная электронная карта" (именно будучи менеджером Сбербанка, он пострадал от деятельности хакеров группы "Шалтай-Болтай": они взломали почтовый ящик Кислякова).