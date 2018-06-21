Снайперы отрабатывают в сибирском лесу опыт боевых действий в Сирии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Снайперы мотострелкового соединения Центрального военного округа отрабатывают на военном полигоне "Юргинский" в Кемеровской области навыки маскировки и скрытного передвижения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Во время подготовки снайперских пар широко применяется опыт контртеррористических операций, полученный в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

Занятия проходят в лесах, перед снайперскими парами стоит задача по скрытному выдвижению к месту выполнения учебно-боевой задачи, подготовке огневой позиции и ее маскировке с использованием подручных и специальных средств.

"Военнослужащие в ходе выполнения занятий отрабатывают умения незаметного передвижения, так как условным противником применяются современное оптическое оборудование и тепловизионные приборы наблюдения", - говорится в сообщении.

По условиям выполнения огневой задачи, цель находится на удалении до 800 м от места позиции снайперов. После ее уничтожения из снайперской винтовки Драгунова (СВД) военнослужащие оперативно покидают огневой рубеж, оставаясь незаметными для условного противника.