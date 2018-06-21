Мосгорсуд перенес рассмотрение кассации Генпрокуратуры на приговор Пирумову

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президиум Мосгорсуда до июля отложил рассмотрение кассационного представления Генпрокуратуры на приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, который в 2017 году осужденному на полтора года колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия.

"Отложить рассмотрение по данному делу на 5 июля в 10:00", - говорится в решении президиума.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайства Пирумова, который хотел участвовать в судебном заседании, но не был доставлен на процесс в четверг, и судьи-докладчика, попросившего время на дополнительное изучение дела.

В представлении замгенпрокурора Леонид Коржинек просит президиум Мосгорсуда отменить апелляционное определение по делу Пирумова и направить дело на новое апелляционное рассмотрение.