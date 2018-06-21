Мосгорсуд перенес рассмотрение кассации Генпрокуратуры на приговор Пирумову

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президиум Мосгорсуда до июля отложил рассмотрение кассационного представления Генпрокуратуры на приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, который в 2017 году осужденному на полтора года колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия.
"Отложить рассмотрение по данному делу на 5 июля в 10:00", - говорится в решении президиума.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайства Пирумова, который хотел участвовать в судебном заседании, но не был доставлен на процесс в четверг, и судьи-докладчика, попросившего время на дополнительное изучение дела.
В представлении замгенпрокурора Леонид Коржинек просит президиум Мосгорсуда отменить апелляционное определение по делу Пирумова и направить дело на новое апелляционное рассмотрение.
Дела Пирумова
Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Пирумова к одному году и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, признав его виновным в хищении около 164 млн рублей, которые были выделены из бюджета для реставрации культурных объектов. Вместе с тем суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.
В декабре 2017 года Мосгорсуд частично удовлетворил представление прокуратуры, которая просила отменить приговор экс-чиновнику, в том числе в части срока лишения свободы, назначенного ему, как посчитало надзорное ведомство, несоразмерно содеянному. Суд апелляционной инстанции ограничился увеличением штрафа Пирумову - с 300 тыс. рублей до 1 млн рублей - и лишением его ордена "За заслуги перед отечеством 2-й степени".
Обвинение, не согласившись с определением суда апелляционной инстанции, оспорило его в президиум Мосгорсуда, который сначала отказался рассматривать кассационное представление надзорного ведомства, но по решению Верховного суда в итоге принял дело к рассмотрению.
Еще семеро фигурантов этого дела, получившего известность как "дело реставраторов", получили условные сроки или были освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов.
Все фигуранты "дела реставраторов" признали вину и погасили ущерб.
В мае 2018 года Пирумов был арестован по новому делу - о хищении не менее 450 млн бюджетных рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По этому делу свою вину он отрицает.