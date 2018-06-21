Болельщица неосторожно погладила нос "русского мишки" в зоопарке Саранска

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Иностранной болельщице понадобилась медицинская помощь после того, как ее поцарапал бурый медведь в зоопарке Саранска, сообщил агентству "Интерфаксу" представитель зоопарка.

По словам собеседника агентства, трое иностранцев задержались около клетки с медведем. "Они сказали: мы мишку русского ни разу не видели. Кормили его раза четыре. А на пятый раз девушка из компании решила поводить мишке по носу, и он ее царапнул и когтем ободрал ей ноготочек", - рассказал собеседник агентства.

Сотрудники зоопарка сразу же вызвали "скорую помощь" и перебинтовали пострадавшей палец. "Девушка, конечно, испугалась. Врачи забрали ее. Потом сказали, что ничего страшного с ней не произошло", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что иностранцы не предъявляли к сотрудникам зоопарка никаких претензий и признали, что сами виноваты в своей неосторожности. По словам представителя зоопарка, около клетки с медведем размещены предупреждения о том, что животное может быть опасно.

Собеседник агентства не смог уточнить гражданство пострадавшей девушки, отметив, что на вид ей было лет 20. Между тем, по данным местных СМИ, это гражданка США колумбийского происхождения.

Представитель зоопарка также посетовал на немногочисленность посетителей в дни ЧМ-2018. "Вчера только четыре человека было", - сказал он.

В рамках ЧМ-2018 в Саранске запланированы четыре матча группового этапа ЧМ. 16 июня прошла встреча Перу и Дании, закончившаяся со счетом 0:1. 19 июня сборная Японии выиграла у команды Колумбии со счетом 2:1. На 25 июня запланирован матч сборных Ирана и Португалии, 28 июня - Панамы и Туниса.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.