Главные новости
В РоссииГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годВ РоссииСоветник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов
В России

Болельщица неосторожно погладила нос "русского мишки" в зоопарке Саранска

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Иностранной болельщице понадобилась медицинская помощь после того, как ее поцарапал бурый медведь в зоопарке Саранска, сообщил агентству "Интерфаксу" представитель зоопарка.

По словам собеседника агентства, трое иностранцев задержались около клетки с медведем. "Они сказали: мы мишку русского ни разу не видели. Кормили его раза четыре. А на пятый раз девушка из компании решила поводить мишке по носу, и он ее царапнул и когтем ободрал ей ноготочек", - рассказал собеседник агентства.

Сотрудники зоопарка сразу же вызвали "скорую помощь" и перебинтовали пострадавшей палец. "Девушка, конечно, испугалась. Врачи забрали ее. Потом сказали, что ничего страшного с ней не произошло", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что иностранцы не предъявляли к сотрудникам зоопарка никаких претензий и признали, что сами виноваты в своей неосторожности. По словам представителя зоопарка, около клетки с медведем размещены предупреждения о том, что животное может быть опасно.

Собеседник агентства не смог уточнить гражданство пострадавшей девушки, отметив, что на вид ей было лет 20. Между тем, по данным местных СМИ, это гражданка США колумбийского происхождения.

Представитель зоопарка также посетовал на немногочисленность посетителей в дни ЧМ-2018. "Вчера только четыре человека было", - сказал он.

В рамках ЧМ-2018 в Саранске запланированы четыре матча группового этапа ЧМ. 16 июня прошла встреча Перу и Дании, закончившаяся со счетом 0:1. 19 июня сборная Японии выиграла у команды Колумбии со счетом 2:1. На 25 июня запланирован матч сборных Ирана и Португалии, 28 июня - Панамы и Туниса.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Саранск, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодомРКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодом
Идея использовать реактивный йод в двигателе появилась еще в 1990-х годахПодробнее
 Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год
На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроителиПодробнее
 Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФСоветник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ
Источники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделеПодробнее
 Верховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов
Митинги могут разрешить даже в случае неудобств для посетителей других мероприятийПодробнее
После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек
Депутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонииПодробнее
 Обвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в Москву
Аслан Гагиев причастен к убийствам руководителей правоохранительных органов, чиновников и бизнесменовПодробнее
 Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу Румынии
Карину Цуркан подозревают в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежомПодробнее
 ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 годаФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
Интерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футболаПодробнее
 Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан
Ранее в компании заявили, что она находится в отпускеПодробнее
 Россия объявила торговую войну СШАРоссия объявила торговую войну США
Москва введет доппошлины на американские товары в ответ на меры против стали и алюминия, перечень товаров пока не определенПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 июня6 фото
20 июня
Фотохроника 20 июня
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годВ РоссииСоветник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговВ миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейСпортСборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018В РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек

Китай снизил инвестиции в США на 92% из-за напряженности в отношениях

ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за поведение фанатов на ЧМ

Индия повысит пошлины на импорт сельхозтоваров, стали и желруды из США

КС РФ разрешил усыновление для родителей с ВИЧ-инфекцией

Двум курсантам с "Крузенштерна" пригрозили отчислением за выходку с бюстом Иоанна Павла II

Возвратным акцизом смогут воспользоваться НПЗ, поставляющие бензин на рынок РФ

Верховный суд признал нарушением использование масок на публичных мероприятиях

Солнцевский радиус метро протестировали в Москве

В Мосгоризбиркоме попытаются выяснить расположение дач москвичей в соседних регионах

В РФС призвали не судить плохо обо всех англичанах из-за нацистских песен фанатов

В РФС призвали не судить плохо обо всех англичанах из-за нацистских песен фанатовФИФА уже ведет расследование инцидента, когда английские болельщики пели нацистские песни и изображали нацистское приветствие в Волгограде Подробнее

Болельщица неосторожно погладила нос "русского мишки" в зоопарке Саранска

В Литве собрались рассекретить список тех, кто сотрудничал с КГБ

На Красной площади открылся парк футбола ЧМ-2018

РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодом

РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодомИдея использовать реактивный йод в двигателе появилась еще в 1990-х годах Подробнее

ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Брейвика о нарушении его прав в тюрьме

Госдума приняла закон о льготах по НДФЛ при сдаче макулатуры

На пиццу и пирожки с мясом не будут вводить электронную ветсертификацию

Дворкович заявил о проезде болельщиков в Финляндию с Fan-ID еще до начала ЧМ-2018

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания– : –15:00Австралия Австралия15:00CФранция Франция– : –18:00Перу Перу18:00DАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00