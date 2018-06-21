Верховный суд признал нарушением использование масок на публичных мероприятиях

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Использование масок во время публичных мероприятий и отказ раскрыть свое лицо влечет административную ответственность, следует из проекта постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ.

"Сокрытие участниками публичного мероприятия своего лица (его части), в том числе, путем использования масок, средств маскировки, иных предметов может составлять объективную сторону состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ", - говорится в документе.

При этом должно быть доказано, что маски используются именно в целях затруднения определения личности участника. "Для установления наличия такой цели судьям следует учитывать используемые способы и средства маскировки, реагирование участников публичного мероприятия на замечания уполномоченных лиц и наступившие последствия в том числе с точки зрения обеспечения безопасности и общественного порядка", - считает Верховный суд РФ.