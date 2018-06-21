В России

Верховный суд признал нарушением использование масок на публичных мероприятиях

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Использование масок во время публичных мероприятий и отказ раскрыть свое лицо влечет административную ответственность, следует из проекта постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ.

"Сокрытие участниками публичного мероприятия своего лица (его части), в том числе, путем использования масок, средств маскировки, иных предметов может составлять объективную сторону состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ", - говорится в документе.

При этом должно быть доказано, что маски используются именно в целях затруднения определения личности участника. "Для установления наличия такой цели судьям следует учитывать используемые способы и средства маскировки, реагирование участников публичного мероприятия на замечания уполномоченных лиц и наступившие последствия в том числе с точки зрения обеспечения безопасности и общественного порядка", - считает Верховный суд РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Верховный суд
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодомРКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодом
Идея использовать реактивный йод в двигателе появилась еще в 1990-х годахПодробнее
 Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год
На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроителиПодробнее
 Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФСоветник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ
Источники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделеПодробнее
 Верховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов
Митинги могут разрешить даже в случае неудобств для посетителей других мероприятийПодробнее
После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек
Депутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонииПодробнее
 Обвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в Москву
Аслан Гагиев причастен к убийствам руководителей правоохранительных органов, чиновников и бизнесменовПодробнее
 Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу Румынии
Карину Цуркан подозревают в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежомПодробнее
 ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 годаФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
Интерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футболаПодробнее
 Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан
Ранее в компании заявили, что она находится в отпускеПодробнее
 Россия объявила торговую войну СШАРоссия объявила торговую войну США
Москва введет доппошлины на американские товары в ответ на меры против стали и алюминия, перечень товаров пока не определенПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 июня6 фото
20 июня
Фотохроника 20 июня
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годВ РоссииСоветник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговВ миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейСпортСборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018В РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек

Китай снизил инвестиции в США на 92% из-за напряженности в отношениях

ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за поведение фанатов на ЧМ

Индия повысит пошлины на импорт сельхозтоваров, стали и желруды из США

КС РФ разрешил усыновление для родителей с ВИЧ-инфекцией

Двум курсантам с "Крузенштерна" пригрозили отчислением за выходку с бюстом Иоанна Павла II

Возвратным акцизом смогут воспользоваться НПЗ, поставляющие бензин на рынок РФ

Верховный суд признал нарушением использование масок на публичных мероприятиях

Солнцевский радиус метро протестировали в Москве

В Мосгоризбиркоме попытаются выяснить расположение дач москвичей в соседних регионах

В РФС призвали не судить плохо обо всех англичанах из-за нацистских песен фанатов

В РФС призвали не судить плохо обо всех англичанах из-за нацистских песен фанатовФИФА уже ведет расследование инцидента, когда английские болельщики пели нацистские песни и изображали нацистское приветствие в Волгограде Подробнее

Болельщица неосторожно погладила нос "русского мишки" в зоопарке Саранска

В Литве собрались рассекретить список тех, кто сотрудничал с КГБ

На Красной площади открылся парк футбола ЧМ-2018

РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодом

РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодомИдея использовать реактивный йод в двигателе появилась еще в 1990-х годах Подробнее

ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Брейвика о нарушении его прав в тюрьме

Госдума приняла закон о льготах по НДФЛ при сдаче макулатуры

На пиццу и пирожки с мясом не будут вводить электронную ветсертификацию

Дворкович заявил о проезде болельщиков в Финляндию с Fan-ID еще до начала ЧМ-2018

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания– : –15:00Австралия Австралия15:00CФранция Франция– : –18:00Перу Перу18:00DАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00